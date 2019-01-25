(Görüntülü) Alanya'da ocak ayında sörf keyfi

Antalya'nın Alanya ilçesinde yüksek dalgaları fırsat bilen bir grup sörfçü, sörf yaptı.

Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Alanya'da, dalga yüksekliği yaklaşık 3 metreye ulaştı. Yükselen dalgaları fırsat bilen bir grup sörfçü, tahtalarını alarak şehir merkezindeki Galip Dere Plajı'na geldi. Yüksek dalgaları fırsat bilen grup, sörf yaparak denizin keyfini çıkardı. Yaklaşık bir saat sörf tahtasının üzerinde bu akrobatik hareketler sergileyen sörfçüler sahildekilerin de ilgisini çekti.