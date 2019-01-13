(Görüntülü) Alanya'da çocuklar, Toroslardan kamyonlarla getirilen karda eğlendi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çocuklar ve aileleri, Torosların zirvesinden getirilerek, meydana dökülen 8 kamyon dolusu karda oynayıp, eğlendi.



Alanya Belediyesi tarafından Torosların yüksek kesimlerindeki Taşatan yolu ve Hacıbelen Yaylası'ndan alınan 8 kamyon dolusu kar, ilçe merkezdeki İskele Şelale Meydanı'na getirildi. Meydana dökülen kar yığınını gören çocuklar ve aileleri, kartopu oynayıp eğlendi, kardan adamlar yaptı. Karın üstünde kayan ve fotoğraf çekenler, renkli görüntüler oluşturdu.



Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, Alanya denince akla sadece yazlık tatil bölgesi geldiğini belirterek, vatandaşlara kar keyfini de yaşattıklarını söyledi. Başkan Yücel, "Alanya’nın yaylalarında kar yağışı var ama merkezde olan vatandaşlarımızın birçoğu karı kartpostallarda veya televizyonlarda görebiliyor. Biz de bu vesileyle buradaki vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın hafta sonunda hoş vakit geçirmelerini istedik. Kendilerine göre bir eğlence yapabilmeleri için Şelale Meydanı'na 8 kamyon kar getirerek, çocuklarımızın aktivite yaşamasını sağladık. Bu etkinliğimizi her yıl geleneksel olarak yapıyoruz. Bu yıl yine iyi bir hafta sonu etkinliği oldu ve şehrimize renk kattı" dedi.

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