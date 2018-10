(Görüntülü) Alaçatı Pazarı taze ve sağlıklı ürünleriyle dikkat çekiyor

İZMİR'in Çeşme ilçesinin turistlik Alaçatı Mahallesi'nde kurulan pazar, birbirinden leziz ve sağlık deposu otları, sebze ve meyveleri halkla buluşturuyor. Pazarın bir diğer özelliği ise farklı coğrafyalardan gelen ya da emekliliğinden sonra 2'nci hayatını yaşayanları buluşturması oldu.

Her hafta cumartesi günü açılan Alaçatı Pazarı, köylünün ya da ikinci baharını yaşayan emekli üreticinin adresi olarak öne çıkıyor. Yaz aylarında 2 bin tezgah açılan pazarda, turizm sezonunun sona ermesiyle sadece giysi tezgahlarında azalma görülüyor. Sebze, meyve ya da Ege'nin otları her mevsim tezgahları süslüyor. Ayrıca kurulan balık mezatı da renkli görüntüler ortaya çıkarıyor. Mezata sadece lokanta sahipleri değil, İzmir ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlar da katılıyor. Alaçatı Balıkçı Kooperatifi yöneticilerinden Ali Kırmızıoğlu, mezatın onlarca yıllık gelenekle sürdürüldüğünü, balıkçının emeğinin en iyi şekilde değerlendirildiğini belirtti.

YUNAN NİKO DA PAZARDA

Aslen Giritli olan Yunanistan vatandaşı Niko Germiyan, 10 yıldır Alaçatı Pazarı'nda tezgah açtığını belirtti. Akıcı Türkçesiyle haftanın 4 günü Sakız Adası'nda, 3 günü Alaçatı'da çeşitli ot ürünlerini sattığını belirten Germiyan, Zaten Sakız ile Çeşme arasında, antik çağlardan beri ticaret vardı. Ege kıyılarında pek çok yer zaten böyle. Sakız Adası'na gittiğinizde de yüzlerce Türk vatandaşıyla karşılaşırsınız. Şaşırtıcı değil. Ama ben burada ilk geldiğimde adeta aşık oldum. Günlerim daha çok Alaçatı ve Çeşme'de geçiyor. Buranın otlarını adada satıyorum. Sakız Adasının ünlü sakızını da burada satıyorum diyor.

EMEKLİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DE TEZGAHIN BAŞINDA

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü'yken isteğiyle Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen ve yönetici olarak 30 yılı aşkın süreyle görev yapan emekli Abdülkadir Buluk da pazarı tercih edenler arasında yer alıyor. Emekli olunca Orman Bakanlığı'ndan 40 dönüm arazi kiraladığını belirten Buluk, Kolay kırılan badem yetiştiriciliğine başladım. Tezgahımızda eşimle beraber, badem satıyorum. Elbette çevre köylülerden aldığım ürünleri veya benim gibi emekli olup küçük bahçelerde sebze- meyve satan üreticilerin de ürünlerini satıyorum. Türkiye'nin kurtuluşunu tarımda görüyorum. Gençlerin tarımsal faaliyetlere yönelmesini istiyorum. Alaçatı Pazarında aranan her yerli ürün bulunuyor. Sağlık veren otlardan tutun da mevsimine göre her türlü sebze ve meyve. Ama bir özelliği de farklı coğrafyalardan gelip de burada ikinci hayatı yakalayanlara mekan olması dedi.