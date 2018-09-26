(Görüntülü) Akü fabrikasında yangın (1)

Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL - TUZLA Orhanlı'da bulunan bir akü firmasına ait fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun dumanın yükseldiği fabrikadaki çalışanlar tahliye edildi. İtfaiyenin müdahalesi...