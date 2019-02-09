(Görüntülü) (aktüel görüntüyle) - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALEMDAR AİLESİNDEN 9 KİŞİNİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI 2

(Görüntülü) (aktüel görüntüyle) - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALEMDAR AİLESİNDEN 9 KİŞİNİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI 2

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