(Görüntülü) (aktüel görüntüler) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HUBER KÖŞKÜ'NÜN ÖNÜNDE BEKLEYENLERE SESLENDİ

(Görüntülü) (aktüel görüntüler) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HUBER KÖŞKÜ'NÜN ÖNÜNDE BEKLEYENLERE SESLENDİ

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