(Görüntülü) (aktüel görüntü 1) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN UÇAĞI 3. HAVALİMANINA İNDİ

(Görüntülü) (aktüel görüntü 1) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN UÇAĞI 3. HAVALİMANINA İNDİ

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