(Görüntülü) (Aktüel Görüntü 1) - BAĞCILAR'DA YAN YATAN BİNANIN YIKIMINA BAŞLANDI

(Görüntülü) (Aktüel Görüntü 1) - BAĞCILAR'DA YAN YATAN BİNANIN YIKIMINA BAŞLANDI

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