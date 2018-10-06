(Görüntülü) (aktüel ek görüntülerle)SİLİVRİ'DE DOĞALGAZ PATLAMASI SONRASI YANGIN

(Görüntülü) (aktüel ek görüntülerle)SİLİVRİ'DE DOĞALGAZ PATLAMASI SONRASI YANGIN

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