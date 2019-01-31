(Görüntülü) Akşener: Ekonominin bu hale geldiği Türkiye'de bu seçim önemli (3)

AKŞENER, "BU ARKADAŞLARIN KULAĞIN ÇEKİN, ANNE TERLİĞİ ATIN"



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bilecik'in Söğüt ilçesinde miting düzenledi. Akşener, konuşmasında şunları söyledi:



"Benim yaşımda olanlar var aranızda. Geçmişte karşınıza çıktığımızda bizim, siyasetçilerin yakamızı tutardınız. Parmağınızı sallardınız, derdiniz ki, 'bunu yapmazsanız, şu hizmeti etmezseniz', Emeklilikte Yaşa Takılanlar(EYT) pankart açmış. Mümkün müydü EYT'lilere fırça atmak? Mümkün müydü o zaman? Size fırça atılıyor, fırça. Sosyal kesimlerin talepleri ile ilgili ortaya bir ilave konduğunda, siyasetçinin yakasına yapışırdınız. 16 yıldır bedava oy alıyorlar. Çok gayretsiz, emeksiz oy alıyorlar. Kutuplaştırma yapıyorlar. Başlıyorlar, 'camileri ahır yaptı' diye. Ben tarihçiyim, hiç duymadım. Dolayısıyla, 'vay efendim, o gelmesin, bu gelmesin', iki kutuplu sistemi yaratıyor ağabeyler. Sonuç itibariyle emeksiz, sizin işleriniz, sizin dertleriniz dinlenmeden bir karar veriliyor. Ve çok rahat oy alınıyor. Elinizde tek bir fırsat var, 4 sene bir daha seçim yok. Rica ediyorum, kendiniz için bu arkadaşların kulağını çekin. Bakın koparın demiyorum, çekin. Şöyle bir kızarsın burası. Öğretmenler gibi hafif bükün. Anne terliği atın şöyle bir. Sonuç itibari ile bir uyarıda bulunun. Onun için bir derse ihtiyaç var. Bir hayal edin."



"Eğer bu partiyi kurmamış olsaydık ne olacaktı?" diyen Akşener, "EYT'yi gündeme getiren biziz. EYT için söz verenler ne yaptı? Kaçtılar. Şimdi bizler destekledik. CHP'de destekledi. Reddettiler. EYT'yi de her fırsatta söyleyeceğiz. Seçim döneminde de söyleyeceğiz. Pabucun pahalı olduğunu görecekler. Asgari ücreti söyledik, söyledik 2020 lira yaptılar. Yalnız bizi yanlış anladılar, biz işletme sahiplerine de zararı olmasın diye 'vergiyi kaldırın' demiştik ama onu da neyse yaptılar. Şimdi emekliye yapılan yüzde 10 zammı yüzde 20'ya çıkartmak için elimizden geleni yapacağız. 3600 ek gösterge için seçim öncesi söz verenler, EYT için söz verenler, seçimden sonra cayanlar, uykuya yatanları uyandırmaya devam edeceğiz. Bu yerel seçimleri bu anlamda değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.



İSMET YILMAZ'I DA ELEŞTİRDİ



Bir vatandaşın AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın sözlerini hatırlatması üzerine Akşener, “Ben müderris torunuyum. Rahmetli dedem derdi ki; 'Zinhar şirk koşmayın. Aşırı övmeyin şirke gidersiniz, aşırı sövmeyin şirke gidersiniz, dini istismar ederek cümle kurarsanız şirke girersiniz.' Bunların tamamı Allah bilir ama ad da. Dolayısıyla hiç merak etmeyin elleri ile o cennet beratını sizlere getirecekler. Oy vermezseniz getirecekler. Çünkü müşteri velinimet olacak, çünkü seçmen velinimet olacak. Muhtarlar, ilçe başkanlıklarına çağrılıyor. Ben İçişleri Bakanıyken muhtarlardan ürktüğümden karşılarında hazır olda duruyordum. Şimdi talimat veriliyor, ilçe başkanlıklarına gidiliyor. Dolayısıyla tekrar itibar görmek için, tekrar dertlerinize göz iliştirilmesini sağlamak için 31 Mart'tta bir ders verme sizin yararınızadır. Kadınlarımza sesleniyorum. Anne terliğini atacaksınız" diye konuştu.