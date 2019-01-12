MANİSA- ESKİŞEHİR TREN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ Manisa'nın Akhisar ilçesi bölgesinde, dere ve çayların taşmasıyla oluşan sel nedeniyle karayolunun yanı sıra demiryolu ulaşımı da olumsuz etkilendi. Bölgedeki sel nedeniyle Manisa-Eskişehir arasında tren seferleri iptal edildi.
(Görüntülü) Akhisar'da dere taştı; İstanbul-İzmir yolu su altında kaldı (2)
MANİSA- ESKİŞEHİR TREN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ Manisa'nın Akhisar ilçesi bölgesinde, dere ve çayların taşmasıyla oluşan sel nedeniyle karayolunun yanı sıra demiryolu ulaşımı da olumsuz etkilendi. Bölgedeki sel nedeniyle Manisa-Eskişehir...
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