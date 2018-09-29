(Görüntülü) Akçakale'deki çadır kent kapatılıyor

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde Suriyeli sığınmacıların barındığı Süleyman Şah Konaklama Tesisi'nin kapatılacağı bildirildi. Göç İdaresi'nin aldığı karar doğrultusunda 2012 yılında kurulan Suriye'nin Telabyad kentine 5 kilometre uzaklıktaki Süleyman Şah Konaklama Tesisi'nin kapatılacağı duyuruldu. Kampta barınan 22 bin 222 kişiyi de bu karar hoparlörler aracılığıyla duyurulmaya başladı. Kapatılma kararı alınan kampta barınan sığınmacılardan isteyenlerin Suruç ilçesinde bulunan çadır kente taşınacağı, kamp dışına veya farklı bir kente gitmek isteyenlere ise maddi yardımda bulunulacağı kaydedildi. Yetkililer, Pazartesi günü başlayacak olan tahliyelerin 26 Ekim'de sona ereceğini bildirdi.

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