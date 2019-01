(Görüntülü) Akaryakıt istasyonlarında ‘self servis’ dönemi başlıyor

Selin GÜRSEL, () - AYTEMİZ, arzu eden tüketicilerin, kendi araçlarına yakıtlarını kendilerinin doldurabileceği, ‘self servis’ adalarını hayata geçirdi. Bu sistem için yaklaşık 10 milyon liralık bir bütçe ayırdıklarını kaydeden Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, uygulamanın şu anda 30 istasyonda olduğunu, bir ay sonra bu sayının 100 istasyona ulaşmasını hedeflediklerini dile getirdi. Eke, ayrıca işlemini kendi yapan müşterilerin benzin ürünlerini 15, motorin ürünlerini de 20 kuruş indirimle satın aldığının altını çizdi. Aytemiz, ‘self servis’ yakıt alım hizmetini tüketicileri ile buluşturdu. Türkiye’de ilk defa uygulanacak olan bu sistem ile tüketicilerin, kendi araçlarına yakıtlarını tamamen kendilerinin doldurmasına olanak sağlanıyor. Başta ABD ve Avrupa olmak üzere, gelişmiş tüm ülkeler tarafından, uzun yıllardır akaryakıt istasyonlarında bu sistemin kullanıldığını ve Türkiye akaryakıt sektörünün de dünya standartlarında böyle bir hizmeti sunmaya başlamasının zamanının geldiğini belirten Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, üzerinde yapay zekayla plaka tanıma sistemi barındıran bu ‘kiosk teknolojisi’nin dünyada bir ilk olduğunu ifade etti. Eke, 2 yıldır üzerinde çalıştıkları self servis hizmetini 30 istasyonda vermeye başladıklarını ve yaklaşık bir ay sonra da Türkiye genelinde 100 istasyona taşımayı hedeflediklerini açıkladı. “KARŞINIZDA SİZİNLE İLETİŞİM KURABİLEN BİR MAKİNE VAR” Self servis adalarının ve kioskların kullanımının çok kolay olduğunu ifade eden Eke, “Artık Türkiye’deki akaryakıt istasyonlarında self servis dönemini başlatıyoruz. Bu uygulama şimdilik 30 istasyonla bir ay sonra da 100 istasyonla devam edecek. Karşınızda yapay zekası olan, konuşabilen ve kamera sayesinde plakanızı görebilen, sizinle iletişim kurabilen bir makine var artık” dedi. FİYATLAR DAHA AVANTAJLI Self servis sisteminin Batılı ülkelerde sıklıkla kullanıldığının altını çizen Eke, “Türkiye’de de biz başlatıyoruz. Madem tüketici aracından iniyor, bu yakıtı almak için bir zahmete giriyor, bunu ödüllendirmemiz gerektiğini de düşündük. Dolayısıyla normal istasyondaki fiyattan daha düşük, daha avantajlı bir fiyat uygulayacağız burada. Motorin ürünleri için 20 kuruş, benzin ürünleri için 15 kuruş indirim olacak. İndirimle ilgili oranlar istasyondan istasyona değişebilse de tüketici burada kendini, kendi yaptığı işlemle ödüllendirmiş olacak” diye konuştu. “TOPLAM İŞLEM SÜRESİ 2 DAKİKAYI GEÇMİYOR” Ülkede 23 milyon araç kullanıcısı olduğunu sözlerine ekleyen Eke, konuşmasına şöyle devam etti: “Bu kullanıcılardan bir kısmının yakın gelecekte bu kolay uygulamayı kullanacağına ve benimseyeceğine inanıyoruz. Bizim insanımızın bir şeyi kendi yaptığında, kendi başardığında ayrı bir özgüveni oluyor. Biz de buna ‘kendin doldur kendin kazan’ dedik. Toplam işlem süresi 2 dakikayı geçmiyor. Detayları da düşündük, pompadaki tabancayı kullanırken ihtiyatlı olacak müşterilerimiz için hijyen eldiven koyduk. İnanıyoruz ki arkamızdan gelecek rakiplerimiz de bu uygulamayı kendi istasyonlarında başlatacak. Çünkü bu bir değişim. Her gün 23 milyon aracın 4 milyonunun istasyonlara uğradığını düşünürsek bunu kullanabilecek çok büyük bir kitleden bahsediyoruz. Bu projemizin başarılı olması ileride ülke ekonomisi, buradaki fiyatlar ve self servisin yaygınlaşması açısından da çok önemli.” KREDİ KARTI İLE BENZİN VEYA MOTORİN ALINABİLİYOR Müşterilerin şu anda sadece kredi kartı ile kiosk üzerinden işlem yapabildiğini belirten Eke, “Bu makine şu anda kredi kartıyla çalışıyor. Çok yakında da debbit kartlarla ve nakit haznesiyle aynı bankamatikler gibi çalışmaya devam edecek. Ayrıca sadece benzin ve motorin müşterileri kullanabiliyor. Biliyorsunuz Türkiye otogazda, LPG kullanımında dünyada da önemli sıralarda ama onları bu uygulamaya ekleyemiyoruz. Çünkü LPG basınçlı bir ürün, onu araca aktarabilmek için özel eğitimden geçmek lazım” dedi. “ORTA VADEDE İSTİHDAMDA BİR AZALMA GÖRMÜYORUZ” Bu yeni sistemin rağbet göreceğine inandıklarını dile getiren Eke, istihdam konusunda da şimdilik olumsuz bir durum olmadığının altını çizerek, “Şu anda istihdamda hiçbir eksiğimiz olmadığı gibi bu hizmeti kolaylaştırmak için buraya özel self servis asistanları istihdam ediyoruz. Müşterimizi rahatsız etmeden geri planda bekleyecek. Biz kısa ve orta vadede istihdamda bir azalma öngörmüyoruz. Ama uzun vadede şayet bu 23 milyon kullanıcının 15 milyonu self servise alışırsa ister istemez istasyonlarda pompacı ya da ön saha görevlileri ile ilgili başka hizmet alanlarına kaydırma olabilir, onu zamanla göreceğiz” ifadelerini kullandı. “KAZANAN TÜKETİCİLERİMİZ OLACAK” “Bu kiosklar için ARGE hazırlanması, yazılımları, bu adanın buna göre dizayn edilmesi, tanıtılması gibi işlemler için yaklaşık 10 milyon liralık bir bütçemiz var” diyen Eke, konuşmasını şöyle noktaladı: “Bu iş tutar ise o zaman her bir istasyon için bu gördüğünüz ada ve kiosk uygulanacak. Bu sırada da hizmeti test ediyor olacağız. Yaptığımız testler, anketler ve işlem sayısı bu projenin tüketiciler tarafından kabul gördüğü sonucunu doğurursa biz hem istasyonlardaki pompa sayısını arttıracağız hem de 100 olan istasyon sayısını 150’ye 200’ye belki 575 istasyonun tamamına yaygınlaştıracağız. Maliyetler daha da artacak ama uzun vadeye baktığımızda sonuçta kazanan yine ülkemiz ve tüketicilerimiz olacak.”