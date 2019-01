(Görüntülü) Akar: TSK, zamanı geldiğinde Münbiç'te, Fırat'ın doğusunda görevleri yerine getirecek

ANKARA, () - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), kendisine düşen görevler çerçevesinde her türlü hazırlığı yaptı, her türlü hazırlığı tamamdır. Yeri ve zamanı geldiğinde Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da gerekli faaliyetleri, görevleri yerine getirecektir" dedi. Milli Savunma Bakanı Akar, Eskişehir'deki 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde dün yapılan 'Stratejik İşbirliği Anlaşmaları İmza Töreni'nin ardından 'teknoloji çınarı' olarak nitelendirilen fabrikada, işçilerle yemekte bir araya geldi. İşçilere hitap eden Bakan Akar, hem bölgesel hem de küresel alanda yaşanan önemli olayları yakından takip ettiklerini belirtti. Terörle mücadelede yoğun dönemin yaşandığını, geçmişte olduğu gibi önemli başarıların sağlandığını belirten Akar, 24 Temmuz 2015'te başlayan yeni safhanın kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Teröristlerin 'ulaşılamaz', 'girilemez' dediği yerlere tek tek girildiğini, o bölgelerin teröristlerden temizlendiğini kaydeden Bakan Akar, 'çukur' operasyonları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında sağlanan başarıları anımsattı. Akar, bunlar yapılırken Mehmetçiğin, teröristlerle masum vatandaşları birbirinden çok iyi ayırdığını, çevreye ve tarihi ile dini yapılara zarar vermediğine dikkati çekti. 'ÖNÜMÜZDE MÜNBİÇ VE FIRAT'IN DOĞUSU VAR' Hedeflerinde sadece ve sadece teröristlerin olduğunu vurgulayan Bakan Akar, şöyle konuştu: "Bazı hainler, alçaklar olayları saptırıyor; 'Kürtler, Araplar' diyor, yanlış adresler gösteriyorlar. TSK'nın tek hedefi teröristler. Bizim Arap, Kürt kardeşlerimizle asla herhangi bir sorunumuz yoktur, böyle bir şey olamaz. Ülkemizde yaşayan Kürt kardeşlerimizle biz et ve tırnak gibiyiz. Bu coğrafyayı, ekmeğimizi paylaşıyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi fitnedir, fesattır. TSK'nın yurt içinde ve dışında tek hedefi teröristlerdir. Şu anda önümüzde Münbiç ve Fırat'ın doğusu var. Bu konuda da ilgili ülkelerle temaslarımız sürüyor. TSK, kendisine düşen görevler çerçevesinde her türlü hazırlığı yaptı, her türlü hazırlığı tamamdır. Yeri ve zamanı geldiğinde Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da gerekli faaliyetleri, görevleri yerine getirecektir. Münbiç'in bir an önce boşaltılması lazım. Burada PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'nin burayı süratle terk etmesini ve bunlara verilen ağır silahların buradan alınıp götürülmesini ve yüzde 90'ını Arap olan Münbiç'in idaresinin de Münbiçlilere terk edilmesini talep ve takip ediyoruz. Bu konunda verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz." 'TSK, ÇUKURLARI KAZANLARI O ÇUKURLARA GÖMMESİNİ BİLİR' Menbiç ve Fırat'ın doğusunda teröristlerce çukurlar kazıldığına, mevziler oluşturulduğuna yönelik bilgi ve haberlere değinen Bakan Akar, "Bunlardan dolayı kimsenin endişesi olmasın. Türk Silahlı Kuvvetleri dün nasıl Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı Harekatı'nda gereğini yaptıysa burada da Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da çukurları kazanları o çukurlara gömmesini bilir. Büyük bir ciddiyet ve samimiyetle TSK'nın tüm mensupları, en kıdemlisinden en kıdemsizine kadar gece gündüz tek işimiz budur. Bununla uğraşıyoruz ve bunu da yeri ve zamanı geldiğinde icra edeceğiz" dedi. 'TEK GAYEMİZ BÖLGENİN TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENMESİ' Tüm bu faaliyetlerin uluslararası hukuka uygun olarak yerine getirildiğini vurgulayan Bakan Akar, "Ayrıca Cumhurbaşkanı'mızın hatırlattığı gibi 1998'de yapılan Adana muhtırası dahil bunların hepsi kendi ülkemizi, sınırlarımızı koruma hakkını bize veriyor. Ülkemizi ve halkımızı teröristlerin etkisinden korumak için bu operasyonları yapıyoruz. Bunun dışında bizler bütün komşularımızın Suriye ve Irak başta olmak üzere onların siyasi bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne son derece saygılıyız. Bizim amacımız bölgenin teröristlerden temizlenmesi, tek gayemiz teröristlerin etkisiz hale getirilmesi" diye konuştu. Bakan Akar, terörle mücadeledeki etkili operasyonlar sonucu Kandil'deki sözde elebaşlarının terörün sonu olmadığını anladığını belirterek, "Temennimiz alttakilerin de bunu bir an önce anlayıp, bu işten bir an önce vazgeçmeleri; bunun bir çıkar yol olmadığını görmeleri. Aksi halde bundan öncekilerin başına gelenler, bunların da başına gelecek" dedi. 'MEHMETÇİK OYUNU BOZDU' Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine yönelik provokasyona da değinen Milli Savunma Bakanı Akar, "Terör örgütü PKK'nın üs bölgemize yönelik tahrikleri ve provokasyonuna karşı Mehmetçik, sakinlik ve metanetle karşılık vererek, PKK'nın alçakça sergilemeye çalıştığı oyunu bozmuştur. Konuyla ilgili olarak Erbil yönetiminin zamanında ve kapsamlı tepkisi ve aldığı tedbirler tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır" diye konuştu.