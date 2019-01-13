(Görüntülü) AK Partili Çelik: Cumhur İttifakı büyük güçle seçimlerden çıkacak (2)

ADAY TANITIM TOPLANTISINA KATILDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kahramanmaraş'ta MHP İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı.

CHP'Yİ ELEŞTİRDİ

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Ömer Çelik, Türkiye'de siyasetin iki kutba ayrıldığını, birinin 'Türkiye'yi millet yönetsin' diyenler, diğerinin de 'Millete rağmen birileri yönetsin' diyenler olduğunu söyledi. Çelik, "Biz, 'Türkiye'yi millet yönetsin' diyenleriz. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Fırkası iken tüzüğünde şöyle bir ifade vardır; diyor ki 'Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir. Lakin millet, bu egemenliği Cumhuriyet Halk Fırkası eliyle kullanır.' Yani millet oy verecek ama kimin ülkeyi nasıl yönetmesi gerektiğine birileri karar verecek" diye konuştu.

Bugüne kadar Türkiye'yi milli iradeye aykırı olarak yönlendirmek isteyenlerin milletin iradesine karşı askeri ve yargı vesayetini kullandığını ifade eden Ömer Çelik, son olarak FETÖ tarafından 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunulduğunu kaydetti.

'SURİYE'NİN KUZEYİNDE TEHDİT OLUŞTURMAYA KALKANLARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"ABD çekileceğini açıkladıktan sonra yeniden orada birtakım oluşumlar meydana gelmeye başladı. Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit edebileceklerini zannediyorlar. Orada PKK, PYD vasıtasıyla kurabilecekleri devletlerle, milli güvenliğimize bir tehdit oluşturabileceklerini sanıyorlar. Buradan, Maraş'tan bir kere daha söylüyoruz; Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı Suriye'nin kuzeyinde tehdit oluşturmaya kalkanlara karşı Maraşlının sözüyle söylüyoruz, asla müsaade etmeyeceğiz, asla izin vermeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti, dost arayanlar için yeryüzünde eşsiz bir dosttur. Türkiye Cumhuriyeti, dostluğunu isteyenler için dostunu asla yarı yolda koymayacak, dostsunu asla yarı yolda bırakmayacak eşsiz ve fedakâr bir dosttur. Suriye topraklarında, Irak topraklarında, Türkmenler, Araplar, Kürtler, bütün kardeş halklar dost istiyorlarsa onların yegâne dostu Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ve şunu unutmasınlar; Ne Türkmenler için, ne Araplar için, ne Kürtler için bütün kardeşlerimiz için yabancı devletlerden Türkiye Cumhuriyeti'ni kötüleyerek onlara yanaşan devletlerden onlara hayır gelmez. Onlara azım olan şey, Türkiye Cumhuriyeti'nin dostluğudur. Bugüne kadar böyle olmuştur ve bundan sonra da böyle olacaktır. Etrafımızda bu terör örgütleri vasıtasıyla DEAŞ'a karşı mücadele ediyoruz diyerekten PKK'ya, PYD'ye Suriye'de bir siyasi oluşum meydana getirmek istediler. Bir devletçik kurdurtmak istediklerini, orayı bir terör bölgesi yapmak istediklerini görüyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti buna müsaade etmeyecektir."

ADAYLARI AÇIKLADI

AK Partili Ömer Çelik, konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti, Afşin'de mevcut başkan Fatih Mehmet Güven'i, Andırın'da Ahmet Doğan'ı, Dulkadiroğlu'nda mevcut başkan Necati Okay'ı, Elbistan'da Mehmet Gürbüz'ü, Ekinözü'nde Bilal Eker'i, Göksun'da mevcut başkan Hüseyin Coşkun Aydın'ı, Onikişubat'ta mevcut başkan Hanefi Mahçiçek'i, Pazarcık'ta İbrahim Yılmazcan'ı, Türkoğlu'nda mevcut başkan Osman Okumuş'u aday gösterdi. Ömer Çelik, Çağlayancerit'te MHP'nin adayı Hanifi Sarıaltun'u, Nurhak'ta ise MHP'nin ismi henüz belirlenemeyen adayını destekleyeceklerini söyledi.