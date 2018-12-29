(Görüntülü) AK PARTİ İSTANBUL ADAYLARINI AÇIKLIYOR (1)

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK / Onur MERİÇ, İSTANBUL() Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Belediye başkan adaylarını açıklayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 14.00'da düzenlecek tören için hazırlıklar tamamlandı. Aday tanıtım toplantısı için çok sayıda partili, spor salonuna geldi. Spor salonu çevresinde ve içinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Salona girmek isteyenler tek tek güvenlik noktalarından içeri alınıyor.