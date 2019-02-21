(Görüntülü) AK Parti Başkan Adayı Hilmi Güler: Ordu'yu marka haline getireceğiz

AK Parti Ordu Büyükşehir Başkan Adayı Hilmi Güler, İstanbul?daki Ordulu vatandaşlarla buluştu. Güler, ?Ordu'yu dünya çapında bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz? dedi.

Esenler Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Ordulular Buluşması?nda AK Parti Ordu Büyükşehir Başkan Adayı Hilmi Güler, Ordulu vatandaşlarla bir araya geldi. Yüzlerce kişinin katıldığı programa AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

"TAKIM KAPTANI HİLMİ GÜLER'DİR"

Programda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş, Hilmi Güler?e başkanlık tekliflerini kabul ettiği için teşekkürlerini iletti. Kurtulmuş, ?Cumhurbaşkanımız ile belediye başkanlığı teklifi götürmeden evvel kabul eder mi etmez mi diye tereddüt ediyorduk, Türkiye bürokrasisini tanıyan birisi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı onun için büyük bir fedekarlık anlamına geliyordu. Kendisine bir kere daha teşekkür ediyorum. Hilmi Bey çok büyük bir takımı yönetecek. Takım kaptanı olan kişi Hilmi Güler?dir. Ordu?da çok güzel hizmetlere imza atacağız? diye konuştu.

"HİZMET MİLLETTEN ALDIĞIMIZ OYUN KARŞILIĞIDIR"

AK Parti iktidarlığında Ordu?da çok fazla çalışmalar yapıldığını, güçlü hizmetler verildiğini ifade eden Kurtulmuş, ?Tüneller ve çevre yolları yapıldı. Dünya ölçeğinde Ordu Giresun Havalimanına sahip olduk. Burası tehlikeli yer diyorlardı, projenin olmayacağını ifade ediyorlardı. Ordu Giresun Havalimanı Türkiye?nin en iyi işleyen havalimanlarından biridir. Ordu Üniversitesi de bugün önemli bir noktaya geldi. Eğitim ve sağlık alanında yapılan her şeyi biliyorsunuz. Hizmet milletten aldığımız oyun karşılığıdır. Projeler mega projeleridir ve Ordu Türkiye?de parmakla gösterilen öne çıkan ilimiz olacaktır? diye konuştu

?BİZ BELEDİYECİLİĞE 25 SENE ÖNCE BAŞLADIK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile belediyeciliğe 25 sene önce beraber başladıklarını ifade eden Hilmi Güler, ?Biz belediyeciliğe bugün başlamıyoruz, 25 sene önce cumhurbaşkanımızın başkanlığıyla başladık. Ordu göründüğünden katbekat fazla değeri olan bir şehir. Biz İstanbul?da neler yaptıysak Ordu?da da yeni dönemde bunları yapacağız ve Ordu?nun yüzünü güldüreceğiz. Cumhurbaşkanıyla birlikte uyguladığımız prensip var. Ordu?ya Ordululara hesap vererek bunu yapacağız. Çok açık, şeffaf, adil olacağız ve ötekileştirme yapmayacağız. AK Parti?nin adına yakışır temizlikte belediyecilik yapacağız? ifadelerini kullandı.

"ORDU?YU MARKA HALİNE GETİRECEĞİZ"

Ordu'nun bazı ülkelerden daha büyük bir il olduğuna dikkat çeken Güler, "Kaynaklarımızı öyle yöneteceğiz ki Ordu?yu dünya çapında bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz. Denizi kullanmayan Ordu, denizi kullanacak. Ordu, gerilmiş bir yaydan çok kuvvetli bir yay olarak çıkacak ve ekonomide yeni sahalar açacak. Ordu?yu marka şehir haline getireceğiz. Ordu?yla sevinen herkese teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki yatırımlarda da çok önemli adımlar atmayı düşünüyoruz. Fındık konusunda da ciddi çalışmalarımız var. Gana?ya gittim ve en iyi çikolatayı nasıl yaparız diye görüşmeler yaptım. Daha başkan değilim ama bunları teker teker gerçekleştiriyoruz? diye konuştu.

"PASİF ORDU'DAN AKTİF ORDU'YA GEÇECEĞİZ"

Orduspor için de çalışmalar yapacağını belirten AK Parti Ordu Büyükşehir Başkan Adayı Hilmi Güler, ?Orduspor?u İstanbul?da da seyredeceksiniz. Kardeş takım maçlarını birlikte seyredeceğiz. Sizlerin desteği son derece önemli. Ordu yatırım yapılacak muhteşem bir şehir haline geliyor. Pasif Ordu?dan aktif bir Ordu?ya geçeceğiz. Toprağımıza, köylerimize, fındığımıza sahip çıkalım. Gönül birliğiyle çalışmaları yapalım. Yönetilmeyelim, kendimiz yönetelim? dedi.

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