(Görüntülü) Ahşap oyma ürünleri, 17 ülkeye ihraç ediyor

Enver Fatih TIKIR- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA'da 7 yıl fabrikada çalıştıktan sonra baba mesleği marangozluğa merak saran Özgür Ulus, kıl testere ve ıskarpela kullanarak yaptığı ahşap oyma ürünleri, 17 ülkeye ihraç ediyor. Ulus'un 7 kıtadan 83 ağaç çeşidi kullanarak yaptığı bıçak sapları, kuş kafesleri, biblolar gibi ahşap objelerin fiyatları ise 100 TL'den başlayıp 40 bin TL'ye kadar çıkıyor. Özgür Ulus, 7 yıl fabrikada çalıştıktan sonra baba mesleği olan marangozluk ve ahşap oymacılığına merak sardı. Ardından da günlerce hatta haftalarca emek vererek, kıl testere ve ıskarpela kullanarak, hediye kutuları, bıçak sapları, kuş kafesleri ve hediyelik biblolar üretmeye başladı. Büyük beğeni gören ahşap oyma eşyaları, artık 17 ülkeye ihraç ediyor. Ayrıca kurduğu e-ticaret sitesi üzerinden hem yaptığı ahşap ürünleri hem de ahşapçılık ile uğraşan hobi meraklılarına malzeme satıyor. Ahşap oymacılığının kaybolmaya yüz tuttuğunu belirten Özgür Ulus, ''Babam bu işi kendisi sürdürüyordu, Yedi yıl önce bu işe başladım. Şu anda babam ile birlikte çalışıyoruz. Hem yurt içi hem de yurt dışına ahşap ürünler ve bu ürünleri ortaya çıkarmak için gerekli olan malzemeleri yolluyoruz. Biz kıl testere ve ıskarpela kullanarak ürünlerimizi çıkartıyoruz. İlk olarak kuş kafesleri ile başladık. Şu anda daha çok mücevher kutuları, tespih kutuları, hediyelik eşyalar yapıyoruz. Ufak objeler el sanatımızı ortaya koymak için daha dikkat çekici oluyor" dedi. Ahşap ürünlerin fiyatlarının desen yoğunluğuna ve kullanılan malzemeye göre değiştiğini kaydeden Ulus, "Fiyatlar, 100 liradan başlayıp, 30-40 bin liraya kadar yükseliyor. Ürünlerimin yapım süresi de değişiyor. Kimi 8 saat kimi haftalarca sürebiliyor. Ürünlerimizde 7 kıtadan 83 çeşit ağaç kullanıyoruz'' diye konuştu.