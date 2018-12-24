Özden ATİK / İstanbul, - ŞARKICI Sıla Gençoğlu'na yönelik "hakaret", "tehdit" ve "basit tıbbi yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Ahmet Kural hakkında düzenlenen iddianame, mahkemece kabul edildi. İlk duruşma, 7 Mart'ta yapılacak. Taraflara çağrı kağıdı gönderilmesine karar verildi.
(Görüntülü) Ahmet Kural hakkındaki iddianame kabul edildi (1) (Arşiv)
Özden ATİK / İstanbul, - ŞARKICI Sıla Gençoğlu'na yönelik "hakaret", "tehdit" ve "basit tıbbi yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Ahmet Kural hakkında düzenlenen iddianame, mahkemece kabul edildi. İlk duruşma,...
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