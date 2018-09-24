(Görüntülü) Ahlat'ta 'sakin şehir' adaylığı heyecanı

Özcan ÇİRİŞ/AHLAT (Bitlis), () - İTALYA'nın Torino kentinde gerçekleştirilen Cittaslow (sakin şehir) Koordinasyon Toplantısı'nda, Bitlis Ahlat'ın da 'sakin şehir' adayı olması, ilçede heyecanla karşılandı. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, "Şimdiden ilçemize hayırlı olsun. İlçemiz bu konuda yüksek puan aldı. Kaymakamlık ve belediyemizin kurduğu proje ofisinde hazırlık yaptık. 2 yıldır süren bir çalışma vardı. Nihai olarak bin yıl önceki başkent Ahlat, bugün ilçe konumunda. Ancak üstündeki öğelerle büyük bir kültürel mirasa sahip" dedi.



Torino Ticaret Odası'nın ev sahipliği ve desteğiyle dün Ticaret Odası Salonu'nda yapılan toplantıda Hollanda ve Almanya'dan yeni üyelerin kabulü yapıldı. Hollanda'dan Gulpen-Mitten ve Almanya'dan Michelstadt alkışlarla sertifikalarını alırken, Hollanda 12, Almanya ise 18 üyeye çıkmış oldu.



Cittaslow Türkiye Koordinatörü olan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cittaslow Türkiye ağına katılmak için kendilerine başvuru yapan, yerinde denetlenen ve dosyaları hazırlanan Muğla'nın Köyceğiz, Bitlis'in Ahlat ve Erzincan Kemaliye ilçelerinin başvurularını gerçekleştirerek adaylık dosyalarını teslim ettiğini söylemesi, Türk tarihi açısından önemli bir değere sahip olan ve Selçuklu döneminden kalma kalıntı ve mezar taşlarıyla bilinen Ahlat'ta da heyecana neden oldu.



Bitlis kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan yaklaşık 30 bin nüfuslu Ahlat'ın da teklif edilen yerler arasında bulunmasının kendilerini memnun ettiğini belirten Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, önemli bir kültürel mirasa sahip olduklarını ve konuyla ilgili 2 yıldır çalışma yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:



"Dünyada sayıları yaklaşık 200 civarında olan özellikle turizm de tercih edilen üstünde bir takım özel niteliklerinin bulunduğu ve yerel nitelikte varlıkları sunabilen nitelikli alan çalışmasıdır. Uzun süreden beridir çalışmalarını başlattığımız İtalya'nın Toronto kentinde düzenlenen toplantıda Türkiye'den 3 yeni şehrin hazırlıkları, projeleri tamamlandığı için sunuldu. Bunlardan biri de Ahlat'tır. Bizimle birlikte 18 Cittaslow kenti olacak. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun. İlçemiz bu konuda yüksek puan aldı. Kaymakamlık ve belediyemizin kurduğu proje ofisinde hazırlık yaptık. 2 yıldır süren bir çalışma vardı. Nihai olarak bin yıl önceki başkent Ahlat, bugün ilçe konumunda. Ancak üstündeki öğelerle büyük bir kültürel mirasa sahip. Cittaslow üyesi olan şehirlerimiz arasında en nadide parçanın Ahlat olduğuna inanıyorum."



Belediye Başkanı Çoban, Ahlat aynı zamanda UNESCO geçiçi aday listesinde de yer aldığını belirterek, "Burası dünya turizmine açılması gereken bir yer. Hedefimizde zaten Selçuklu mirası. Ama bu aynı zamanda insanlığın mirası ile insanları buluşturma çabasıdır. Bunun için Ahlat'taki kitabelerin kümbetlerin köprülerin kazı alanlarının hanların, hamların insanların bilgisine sunulması gerekliliğini kaçınılmaz bir zaruret olduğunu biliyoruz. Bu arada, çalışmalarımız belediye üzerinden yürümektedir. Bu gelişmeler Belediyemizin müracaatı ile başladı. Kaymakamlığımızla birlikte yürütüyoruz. Sakin şehirlerin Türkiye'deki örneklerini gezdik. Dünyadaki örneklerini de gezeceğiz" dedi.

