3 FRANSIZ SERBEST BIRAKILDI Ağrı'da Cumaçay köyü bölgesinde AGİT listesinde olmadıkları halde kendilerini 'gözlemci' olarak tanıtan Fransız uyruklu Pascal Ange Torre, Hülliya Turan ve Christine Jeanne Camille Pranaund, İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
(Görüntülü) Ağrı'da kendisini 'gözlemci' olarak tanıtan 3 Fransız'a yasal işlem (2)
3 FRANSIZ SERBEST BIRAKILDI Ağrı'da Cumaçay köyü bölgesinde AGİT listesinde olmadıkları halde kendilerini 'gözlemci' olarak tanıtan Fransız uyruklu Pascal Ange Torre, Hülliya Turan ve Christine Jeanne Camille Pranaund, İl Jandarma...
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