SÜRÜCÜLER DİNLENME TESİSLERİNE YÖNLENDİRİLDİ
Afyonkarahisar- Antalya yolu Sandıklı yakınlarındaki Damlalı ve Başağaç geçişlerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken, yolda araç geçişlerine de izin verilmedi. Sürücüler, bölgedeki dinlenme tesislerine yönlendirildi. Sandıklı- Dinar yolunda ise yoğun kar yağışını etkili olduğu, yer yer trafik kazalarının da meydana geldiği kaydedildi.
(Görüntülü) Afyonkarahisar'da ulaşıma kar engeli (2)
SÜRÜCÜLER DİNLENME TESİSLERİNE YÖNLENDİRİLDİ Afyonkarahisar- Antalya yolu Sandıklı yakınlarındaki Damlalı ve Başağaç geçişlerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken, yolda araç geçişlerine de izin verilmedi....
SÜRÜCÜLER DİNLENME TESİSLERİNE YÖNLENDİRİLDİ
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