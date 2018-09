(Görüntülü) Afyonkarahisar'da süslü kadınlar pedal çevirdi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliği kapsamında kadınlar pedal çevirdi. Etkinlikte kadınlara eşleri ve çocukları da eşlik etti.



Afyonkarahisar'da farkındalık yaratmak amacıyla bir grup kadın, şehir içinde daha rahat hareket edebilmek için bisiklet turu düzenledi. Anıtpark önünden başlayan 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu', Kurtuluş Caddesi, Yeşilyol, Gazlıgöl Caddesi ve Akarçay'da sona erdi. Yaklaşık 3 kilometrelik yolu pedal çevirerek dolaşan kadınlara eşleri ve çocukları da eşlik etti. Bisiklet turu boyunca trafik polisleri de herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.



Bisikletlerine binerek şehir turu atan yaklaşık 150 kadın, normal hayatlarında da istedikleri kıyafetlerle bisiklete binebileceklerini gösterdi. Çiçeklerden oluşan taçlar yaparak renkli görüntüler oluşturan kadınlar son durak olan Akarçay'da da kısa bir tur attı.



Katılımcılardan Gamze Fatma Kılıç, etkinliğin önemli olduğunu söyledi. Kadınların aktif hayatın içerisinde yer alması gerektiğini vurgulayan Kılıç, "Motorlu taşıtlardan uzak, daha sağlıklı bir hayat için bisiklete binmek gerektiğini vurgulamak gerekiyor. Bu nedenle de bu etkinliğe katılım sağladık. Kadınların normal hayatlarında bile süslü halleriyle spor yapabileceğini ve günlük hayatlarına sporu dahil etmekti amacımız. Bu yüzden de etkinliğimizin adı 'süslü kadınlar' dedik. Gayet güzeldi. Polisin ve valiliğin desteği yadsınamaz. Trafik konusunda bizi rahatlattılar. Çok eğlenceli ve keyifli bir etkinlikte inşallah farkındalık yaratmışızdır" dedi.



'BİSİKLET SÜREN KADINLARA ÖNCELİK TANINMALI'



Arkadaşlarıyla birlikte etkinliğe katılan Melahat İpek Yılmaz Göktürk, organizasyonun çok güzel olduğunu ifade etti. Göktürk, "2013 yılından itibaren her yıl olan bir organizasyon. Bu yıl da Afyonkarahisar'da oldu. İnşallah her zaman devamı gelir. Artık bisiklete daha çok önem verilmelidir. Bisiklet süren kadınlara da öncelik verilmeli" diye konuştu.



'ANNEME DESTEK İÇİN GELDİM'



Annesine destek için tura katıldığını söyleyen Can Berk Filiz (14), etkinliğin her zaman yapılması gerektiğini dile getirdi. Filiz, "Annemle birlikte geldim. Ama daha çok annemden ileride gittim. Kendi bisikletime bindim" dedi.



'ÇOK ÖNEMLİ BİR FARKINDALIK OLUŞTURULDU'



Afyonkarahisar'da bu tür etkinliklere yer verilmesinin sevindirici olduğunu söyleyen Şule Akan, şöyle dedi:



"Hepimiz gerek spor gerek sağlık açısından bisiklete binmeyi önemsiyoruz. Sloganlarımızda da 'egzoz yerine çiçek kokusu' diyoruz. Bu açıdan da önemliydi. Tabii ki kadınların rahatça caddelerde bisiklet kullanmaları acısından çok güzel bir farkındalık oluşturduğunu düşünüyorum. Muhteşem bir katılım oldu."