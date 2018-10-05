(Görüntülü) Adnan Oktar'ın yıkım yapılan villasının içinden görüntüler

Ramazan EĞRİ - İstanbul () - ADNAN Oktar'ın villasında yıkılan bölümler içeriden görüntülendi. Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasında dün sabah yıkım başlamıştı. Yıkım ekipleri gün boyu villadaki kaçak yapıların yıkımını...

(Görüntülü) Adnan Oktar'ın yıkım yapılan villasının içinden görüntüler

Ramazan EĞRİ - İstanbul () - ADNAN Oktar'ın villasında yıkılan bölümler içeriden görüntülendi.

Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasında dün sabah yıkım başlamıştı. Yıkım ekipleri gün boyu villadaki kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdi. Villadaki yıkılan bölümler içeriden görüntülendi

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