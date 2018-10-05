(Görüntülü) Adnan Oktar'ın villasındaki yıkım

İstanbul - ADNAN Oktar'ın Kandilli'deki villasında kaçak yapıların yıkımı devam ediyor. Villada dün başlayan yıkım bugün de sürüyor. Çalışmalarda ağaçlara zarar vermemek için iş makinesinin kullanılmadığı belirtildi. Bu yüzden...