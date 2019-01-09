(Görüntülü) Adıyaman ilçelerinde kar hayatı olumsuz etkiliyor

Adıyaman ilçelerinde devam eden kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zorluk yaşarken toplam 140 köye ulaşım sağlanamıyor.

Bir haftadır aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle vatandaşlar olumsuz etkilenirken ilçelerde işyerini açmak isteyenler ise traktörle işyerine ulaşımı sağlıyor.

Merkeze bağlı 35, Besni 6, Çelikhan 20, Gerger 36, Gölbaşı 20, Kahta 6, Sincik 15 ve Tut ilçelerinde 2 olmak üzere toplam 140 köye ulaşım sağlanamıyor.