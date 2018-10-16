(Görüntülü) Adıyaman'da toz bulutu 3 gündür etkisini sürdürüyor

Mahir ALAN / ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, Suriye üzerinden gelen toz bulutu, 3 gündür etkisini sürdürüyor. Kentte 3 gündür Suriye üzerinden gelen toz bulutu, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Görüş mesaesinin azaldığı kentte vatandaşlar ve trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Nefes almakta güçlük çekilen kentte gökyüzü de farklı bir renge büründü.