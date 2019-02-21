(Görüntülü) Adıyaman'da arıcılara organik arı kovanı dağıtıldı

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen proje kapsamında kentteki arcılara 30 organik arı kovanı dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projede arıcılık yapanlara 30 polen tuzaklı kovan, 30 ana arı ve 30 kilogramlı petek verildi. İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen dağıtım töreninde arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere dağıtımın ardından konuşan İl Tarım İl Müdürü Adil Alan, Tarım İl Müdürlüğü ve İpek yolu Kalkınma Ajansı'nın birlikte hazırlamış oldukları müdürlüğümüzce hazırlanan ajans tarafından desteklenen aracılık projesi için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Projemizin ismi İnovatif yöntemlerle arı hastalık zararları ile mücadele projesi çünkü ilimizde konfasyonel arıcılık yapılmaktadır. Bu proje ile 30 tane arıcımızı konfesyonel arıcılıktan organik arıcılığa geçirmiş olacağız. Bugün burada her bir aracımıza 30 organik polen kovan, 30 tane ana arı, 30 kilogram temel petek, birde 1 yıllık kontrol sertifikasını ödemiş olacağız. Yine son bahar döneminde alacağımız analizler ile eğer ki; herhangi bir hastalık olursa organik ilaç hastalık yok ise arıların kış döneminde ölümlerin önüne geçebilmek için premiks dağıtmış olacağız. Hedefimiz organik arıcılıkta da Adıyaman'ı bir marka şehir haline gelmesi ve 2023 hedefimizde 100 bin dekar badem,100 bin arı kovanı hedefimiz var.100 dekar bademde 70 bin dekara ulaşmış bulunmaktayız. Arı kovanlarında da 74 bin kovanımız mevcut iken bugün dağıtacağımız kovanlar ile birlikte bu sayı 77 bine ulaşmış olacaktır dedi.

Arıcılık yapan çiftçiler ise Tarım İl Müdürü Adil Alan'a teşekkür etti.