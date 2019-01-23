(Görüntülü) Adana marka kent oluyor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Gayrimenkul İş Adamları Derneği tarafından kendisine destek vermek adına düzenlenen toplantıya katıldı.

Kentte yatırım yapan gayrimenkul sektörü temsilcileri ile bir araya gelen Başkan Sözlü'ye Adana Gayrimenkul İş Adamları Derneği tarafından 'Yılın Belediye Başkanı' plaketi takdim edildi.

Gayrimenkul sektörü temsilcileri ile buluşan Başkan Sözlü, burada yaptığı konuşmada kentte yeni imar alanı açmadığını, ada bazında yapılan uygulamalarla ve haritalara işledikleri planlamalar ile şehrin geleceğine ışık tuttuklarını aktardı. Aşağı Seyhan'ın ve Yüreğir'in yenilenmediği bir Adana'nın yenilenemeyeceğini ifade eden Başkan Sözlü, Yüreğir'i kıymetlendiren 3 büyük köprünün çalışmalarının devam ettiğini belirtirken kente sonsuz bulvarlar kazandırdıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Dernek Başkanı Mahsum Yeşil tarafından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye yılın belediye başkanı plaketi takdim edildi.