(Görüntülü) ADANA Fatih Terim'in babası Talat Terim yaşamını yitirdi (5) VALİ AÇIKLAMASI

(Görüntülü) ADANA Fatih Terim'in babası Talat Terim yaşamını yitirdi (5) VALİ AÇIKLAMASI

YORUM EKLE
Gönder