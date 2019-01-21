(Görüntülü) Adana'da yükümlüler okullarda boya ve tadilat yapıyor

ADANA'da Cumhuriyet Başsavcılığı Denetim Serbestlik (DS) Müdürlüğü bünyesinde kamuya yararlı bir işte çalışma cezası bulunan yükümlüler, kent genelindeki 224 okulun bakım ve tadilat çalışmalarını yaparak yeni eğitim öğretim dönemine hazırlıyor. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, kamuya yararlı bir işte çalışma cezası bulunan DS yükümlülerinin Sıtkı Kulak Ortaokulu’nda yaptığı boya, tadilat, tamirat ve klima bakımı çalışmalarını yerinde inceledi. Kent genelinde 224 okulda yükümlüler tarafından bu faaliyetlerin yapıldığına değinen Başsavcı Yurdagül, "Yükümlülerimiz eğitim sonunda meslek ediniyorlar, sembolik bir cep harçlığı alıyorlar ve sertifika kazanıyorlar. Sadece bir yükümlümüze, hükümlümüze bile meslek öğretebilirsek, hayatında kaliteli bir dönüşüm sağlayabilirsek bu asla önemsiz bir şey değildir" dedi. DEVLETE MİLYONLARCA TL KATKI Öte yandan, Cumhuriyet Halk Eğitim Merkezi tarafında meslek edindirilmeleri amacıyla açılan ‘inşaat boyacılığı’ kursuna katılan yükümlüler tarafından yapılan çalışmalarda, ilk, orta ve lise düzeyindeki okulların iç, dış ve ihata duvarlarının boyaması ve oyun alanı çizimleri ile devlete 2 milyon 710 bin TL katkı sağlandığı bildirildi. Ayrıca ev tipi klima bakım, onarım ve montaj kursuyla da yine 183 okulun klimalarının yaz-kış bakımları, temizlikleri ve tamiratlarının tamamlandığı, bu çalışma programının devlete katkısının ise toplam 325 bin TL olduğu öğrenildi. Bakım ve onarım faaliyetlerine katılan yükümlüler ise yeni meslek becerileri kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×