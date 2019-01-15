2)CESEDİ BULUNDU
Adana'da dalgıç polisler tarafından suya gömülen otomobilin yakınlarında yapılan aramada Hakan Çökerten'in cesedi bulundu. Olay yerine gelen Çökerten'in yakınları sinir krizi geçirdi. Otomobil vinç yardımıyla sudan çıkarılırken, Çökerten'in cenazesi otopsi için morga götürüldü.
(Görüntülü) Adana'da otomobil göle uçtu 1 ölü (2) EK GÖRÜNTÜ
2)CESEDİ BULUNDU Adana'da dalgıç polisler tarafından suya gömülen otomobilin yakınlarında yapılan aramada Hakan Çökerten'in cesedi bulundu. Olay yerine gelen Çökerten'in yakınları sinir krizi geçirdi. Otomobil vinç yardımıyla sudan...
2)CESEDİ BULUNDU
YORUM EKLE