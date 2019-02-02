(Görüntülü) Adana'da 4.3 büyüklüğünde deprem-EK (GÜVENLİK KAMERASI)

(Görüntülü) Adana'da 4.3 büyüklüğünde deprem-EK (GÜVENLİK KAMERASI)

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