(Görüntülü) Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile tanıtım programına katıldı 4

(Görüntülü) Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile tanıtım programına katıldı 4

YORUM EKLE
Gönder