(Görüntülü) Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile tanıtım programına katıldı 3

(Görüntülü) Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile tanıtım programına katıldı 3

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