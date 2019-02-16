(Görüntülü) ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL, SİNCAN'DA SEÇİM İRTİBAT BÜROSU AÇILIŞINA KATILDI

(Görüntülü) ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL, SİNCAN'DA SEÇİM İRTİBAT BÜROSU AÇILIŞINA KATILDI

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