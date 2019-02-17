(Görüntülü) AÇILIŞTA 'İNDİRİM' İZDİHAMI

ERZURUM'da hizmete açılan alışveriş merkezinde açılış nedeniyle yapılan indirim, izdihama neden oldu. Görevliler, müşterileri sık sık sıraya girmeleri ve sakin olmaları konusunda uyardı.



Merkez Yakutiye ilçesindeki alışveriş merkezinin açılışına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, merkez Aziziye İlçesi Belediye Başkanı Mahammed Cevdet Orhan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ETSO) Lütfi Yücelik ve çok sayıda davetli katıldı. Dua ve kurdele kesimiyle yapılan açılış sonrası halk üç katlı alışveriş merkezine akın edince zaman zaman izdiham yaşandı. İzdiham nedeniyle mağaza görevliler halkı sık sık uyarmak zorunda kaldı.



Erzurum'da 6, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise 9'uncu şubeyi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Nurettin Emiroğlu, "Pazar İstanbul ailesi olarak büyümeye devam ediyoruz. Şu an 9'uncu şubemizi açıyoruz. 200'ün üzerinde çalışanımızla uygun ve kaliteli hizmeti müşterilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Firmamızın temel prensibi 3 E kuralı. Bunlar Estetik, Ergonomik ve Ekonomik ürünleri müşterimizle birleştirmek. Biz aynı zamanda İstanbul merkezli plastik üretici firmasıyız. Mağazamızda sattığımız bir çok ürünü kendimiz yapıyoruz. Ürünleri, direk fabrikadan halka ulaştırıyoruz" diye konuştu.

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