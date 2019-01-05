(Görüntülü) Abant yolunda kar ulaşımı durdurdu

Murat KÜÇÜK BOLU,() Bolu'da yoğun kar yağışının yaşandığı doğa harikası Abant Tabiat Parkı yolunda yüzlerce araç mahsur kaldı. Çevredekilerin yolda kalan araçları itmesiyle trafik 2 saat sonra yeniden açılabildi. Bolu'ya 40 kilometre uzaklıkta bulunan doğa harikası Abant Tabiat Parkı, hafta sonunda şehir dışı ve Bolu'dan gelen ziyaretçilerin akınına uğradı. Yoğun kar yağışının yaşandığı Abant yolunda araçlar mahsur kaldı. Kar lastiği olmayan ya da zincir takmayan araçların dik rampalarda ilerleyememesi nedeniyle trafik durdu. Yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Bazı tatilciler, araçlarından indi. Yolda kalan araçlar çevredekilerin yardımıyla itilerek yoluna devam etti. Yaklaşık 2 saat boyunca duran trafik yeniden açıldı.