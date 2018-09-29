(Görüntülü) AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den Büyükada'daki Yetimhanede inceleme-2

Enver ALAS - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, - AVRUPA'nın Tehlike Altındaki 7 Kültürel Mirası'ndan biri olarak seçilen Büyükada'daki Eski Rum Ortodoks Yetimhanesini inceleyen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Umuyorum ki burası restore edilerek Türkiye'nin diğer önemli kültürel miras alanlarına eklenebilir" dedi.



AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve eşi Marilena Georgiadou-Berger ile birlikte iki günlük bir ziyaret için Adalar'a geldi. Ziyaretini Avrupa Kültürel Miras yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştiren Büyükelçi Berger, Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, Eski Büyükelçi Yalım Eralp, Patrikhane yetkililerinin de aralarında olduğu bir heyetle Büyükada'daki eski Rum Yetimhanesi'nde incelemelerde bulundu. Ziyaretin ardından basın mensuplarına bir açıklama yapan Büyükelçi Berger, 2018'in Avrupa'da kültürel mirasın yılı olduğunu bu nedenle de kendisinin Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki kültürel miras noktalarını ziyaret ettiğini söyledi. Büyükada'ya ilk defa geldiğini belirten Berger, "Buradaki kültürel zenginlikten etkilendik. Burada sivil toplumun oldukça aktif olduğunu gördük. Bu kültürel zenginliği canlı tutmaya çalışıyorlar" diye konuştu.





"ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VEREBİLECEK MİYİZ"



AB Büyükelçisi Berger, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan yetimhane için ise şunları söyledi:



"Bugün önemli bir yerdeyiz. Avrupa Bizim Derneği tarafından en çok tehlike altında olan 7 yer programına dahil edilen bu yetimhanedeyiz. oldukça önemli bir yer. Umuyorum ki burası restore edilerek Türkiye'nin diğer önemli kültürel miras alanlarına eklenebilir. Türkiye'de yakın zamanda restore edilmiş çok etkileyici yerler gözlemledim. Burada da çok güçlü bir sivil toplum var. Burayı aktif tutmaya çalışıyorlar. Biz de 'elimizden gelen desteği verebilecek miyiz?' diye çalışıyoruz."





BELEDİYE BAŞKANI AYKAÇ: BÜYÜKELÇİMİZİN KATKILARINI BEKLİYORUZ



Belediye Başkanı Aytaç ise Adalar'da birçok kültürel mirasa sahip olduklarını ancak bunlar arasında birçoğunun onarıma muhtaç olduğunu söyledi. Yetimhanenin de bunlardan biri olduğunu aktaran Aytaç, "19 yüzyılda yapımına başlanmış, günümüze değin bu hale gelmiş. Bu anlamda AB Büyükelçimizin katkılarını bekliyoruz. Bu ziyaretten dolayı oldukça memnunuz" ifadelerini kullandı.



Basın açıklamasının ardından AB Büyükelçisi Berger, Adalar'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle 'yuvarlak masa' toplantısında bir araya geldi. Toplantıda yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan yetimhanenin kurtarılması, restorasyonu gibi konular görüşüldü.





EN FAZLA TEHLİKE ALTINDAKİ 7 MİRAS ALANLARINDAN BİRİ DE YETİMHANE



Avrupa'nın kültürel mirasın korunmasında öncü kuruluşu Europa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası, Büyükada Rum Ortodoks Yetimhanesini 2018 yılı Mart ayında bu yıl için Avrupa'nın en fazla tehlike altındaki miras alanlarını belirlemişti. Avrupa'nın kültürel mirasının kıymetli bir örneği olan Büyükada Rum Yetimhanesi, Avrupa'nın en büyük dünyanın ise ikinci en büyük ahşap yapısı olarak kabul edilmektedir. Yapı 1900'lerin başında Prens Adaları kentin kozmopolit karakterini yansıtan, İstanbul'daki değişik dini ve etnik kökenden gelen cemaatlerin tercih ettiği yazlık bir mekâna dönüşmüştür. Yetimhane o dönemi ve dönemin toplum yapısını yansıtması açısından önemlidir.