(Görüntülü) AB Komiseri: Mültecilere güvenli gelecek için Türkiye ile birlikte çalışmalıyız

AVRUPA Birliği (AB) Komiseri Christos Stylianides, mültecilere güvenli gelecek için Türkiye ile birlikte çalışmaları gerektiğini söyleyerek, "2019 yılı için insani yardımın ilk bütçesi 640 milyon euro. Bu 640 milyon euro bu kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve kendi kendilerine yetebilmelerini sağlayacak bir imkana yol açmak için" dedi. AB, Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF iş birliği ile Türkiye'deki Suriyeli ve diğer mülteci çocuklar için Mamak Halk Eğitim Merkezi'nde hızlandırılmış eğitim programı düzenlendi. Eğitim programı Türk dili dersi ile başladı. Dersin ardından hediye dolu çantalar, AB Komiseri Christos Stylianides ve beraberindeki heyet tarafından çocuklara verildi. Daha sonra UNICEF'in Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, AB Komiseri Christos Stylianides ve beraberindeki heyet derslikleri gezdi. 'TÜRKİYE'DE 4 MİLYON SIĞINMACININ 1,7 MİLYONU ÇOCUK' Ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stylianides, "Bu gerçekten çok dokunaklı bir proje. Bugün burada olmaktan çok memnunum. Çok yere ziyaret gerçekleştirdim; ancak sizlerin burada zor şartlar altında gerçekleştirdiğiniz bu proje gerçekten çok kapsamlı ve etkili" diye konuştu. Stylianides, çocukların iyi bir geleceğe sahip olmaları için bu eğitim programlarının çok önemli olduğunu ve Türkiye'de bu programın aile ortamında gerçekleştirildiğini ifade etti. Stylianides, "Türkiye'de 4 milyon sığınmacı var, bunların 1,7 milyonu çocuk. Bugün burada gördüm ki sizlerin onlar için yaptığı bu projeyi çocuklar da fark etmiş. Bir kez daha sundukları bu eğitim için Türk yetkililere, insani yardım örgütleri ve AB iş birliğinde sahada çalışan herkese teşekkür ederim" dedi. 'AB, BU PROGRAM İLE 33 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİYİ DESTEKLEDİ' AB Komiseri Stylianides, hiçbir çocuğun eğitim dışında kalmaması gerektiğini vurgulayarak, "AB bu program ile 33 binden fazla öğrenci destekledi. Bu bir yükümlülük değil, bu bizim ahlaki sorumluluğumuzdur. AB, Türkiye'deki bu çalışmayı şartlı eğitim kapsamında gerçekleştiriyor, bundan gurur duyuyoruz, bu çok önemli bir model" diye konuştu. 'MÜLTECİLERE GÜVENLİ GELECEK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ' Sosyal uyum kapsamında 1,5 milyondan fazla insana yardım sağladıklarını belirten Stylianides, acil durumlarda kullanılacak eğitim fonunun 80 milyon euro'ya kadar çıkacağını, bu yıl toplam bütçeyi yüzde 10 artırdıklarını kaydetti. Stylianides, "Engeller var; ama mültecilere güvenli gelecek için birlikte çalışmalıyız. Türkiye ile AB arasındaki kolaylaştırma programının uzatılmasıyla ilgili yeni kararı biliyorsunuzdur. Böylelikle 3 milyar euro'luk ikinci destek ile birlikte Türkiye'deki en kırılgan mültecilere desteğe devam edeceğiz. 2019 yılı için insani yardımın ilk bütçesi 640 milyon euro. Bu 640 milyon euro bu kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve kendi kendilerine yetebilmelerini sağlayacak bir imkana yol açmak için" dedi. Milli Eğitim Bakan Yardımcı Reha Denemeç ise "Türkiye fert başına en büyük yardımı yapan ülke, dünyada en fazla mülteciyi koruyan ülke. Bu çocuklara sağlanan eğitim tüm dünya için önemli. Türkiye bu süreçte en iyisini yaptı. AB iş birliği ile eğitimde, sağlıkta ve diğer tüm alanlarda mültecilere verilen her hizmet daha kaliteli oldu" ifadelerini kullandı.

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