(Görüntülü) AB Büyükelçisi Berger: Gaziantep'te tramvay hizmeti olması beni mutlu etti

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, () - AVRUPA Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında Gaziantep'te, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile ortak açıklama yaptı. Şahin, "Gaziantep'te obeziteyle alakalı yaşam kalitesini ve alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini gördük" derken, Berger ise "Gaziantep'te tramvay hizmetinin olması gerçekten beni çok mutlu ediyor" dedi. Bu yılki eylem çağrısı 'Çeşitlendir ve devam et' sloganı olan 'Avrupa Hareketlilik Haftası', 2002'den bu yana her yıl 16- 22 Eylül günlerinde kutlanıyor. Hafta dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ile AB Delegasyonu Başkanı Berger, Gaziantep'te ortak basın açıklaması yaptı. Göç sonrası şehirleşmede birtakım sıkıntıların baş gösterdiğini belirten Şahin, "Toplu taşıma sistemimizin bisiklet yoluna bağlayacak akıllı ulaşım sistemini devreye aldık. Şehir merkezinde 50 kilometre bisiklet yolu yaptık hem de üniversite hattına terminaller kurarak, buradaki hattı güçlendirecek teknolojik altyapıyı hazırladık, halkımızın hizmetine sunduk. Gastronomi kenti Gaziantep'te obezite ile alakalı yaşam kalitesini ve alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini gördük" dedi. AB Büyükelçisi Berger ise dünyada 51 katılımcı ülke arasında yer alan Türkiye'de, şehir merkezlerinde motorize trafiğin kısıtlanması, sürdürülebilir hareketlilik türlerinin kullanımının teşviki ve kişilerin yaygın tercihlerinin çevresel etkilerine ilişkin farkındalık oluşturulması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini kaydetti. Kentlerde sürdürülebilir ulaşımın öneminin giderek, arttırdığını aktaran Berger, şunları söyledi: "Ulaştırmaya ekonomik büyümede ihtiyacımız var ama ulaştırmanın insan ve hayatı üzerinde olumsuzlukları da var. Trafik sıkışıklığının ekonomik bir maliyetinin varlığını hem AB hem de Türkiye'deki büyük şehirlerden var olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Avrupa Hareketlilik Haftası'nda alternatif ulaştırma yöntemlerinin üzerinde duracağız. Gülük hayatta yapmak istediğiniz işi arabayla yapmak zorunda değiliz. Pekala, gideceğimiz yerlere tramvayla otobüsle metroyla gidebiliriz. Avrupa Hareketlilik Haftası’nın bu yılki ortak eylem çağrısı 'Çeşitlendir ve devam et' sloganı oldu. Türkiye de 20 şehir bu eylemin bir parçası olacak. Brüksel'de bu pazar günü araç trafiğine kapatılacak. Türkiye’de de bazı şehirlerde bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ben tramvay olan bir şehirde büyüdüm. Gaziantep'te tramvay hizmetinin olması gerçekten beni çok mutlu ediyor." Konuşmaların ardından hafta sonu toplu ulaşım aracını en fazla kullanan İsmail Durmuş'a bisiklet hediye edildi.