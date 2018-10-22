(Görüntülü) AB Büyükelçileri Denizli'de 

DENİZLİ'ye gelen Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerinin büyükelçileri Valilik, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret Odası'nı da ziyaret etti. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, oda ve dernek başkanları ile işadamları ve sanayicilerle yaptığı toplantıda, Denizli ve AB üyesi ülkeler arasında yeni işbirliği alanlarının çıkacağını söyledi.AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerinin büyükelçilerinden oluşan heyet Denizli ziyaretleri kapsamında ilk olarak Vali Hasan Karahan'ı ardından da Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan'ı makamlarında ziyaret etti. Vali Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan büyükelçilere Denizli'nin sanayisi, turizmi, tarımı ve genel ekonomisi hakkında bilgiler verdi. Ziyaretin ardından Berger ve beraberindeki büyükelçilere Denizli'yi tanıtan hediyeler verildi. Valilik ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerinin ardından heyet oda başkanları, sanayici ve idamlarıyla toplantı yapmak için Denizli Ticaret Odası'na geçti.Denizli Ticaret Odası'nda (DTO) düzenlenen toplantıya Vali Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'ın yanı sıra oda ve dernek başkanları, çok sayıda işadamı, sanayici ve turizmci katıldı. DTO Başkanı Uğur Erdoğan büyükelçileri Denizli'de ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Sayın Berger ile DTO olarak yüzde yüz hibe desteğiyle ilgili kendisiyle çok ciddi çalışmalarımız oldu. Denizli'de teknik tekstile dönüşümle ilgili projemiz kabul oldu. Bunun toplam değeri ise 5 milyon Euro. Hem şehrim hem de sanayiciler adına teşekkür ederim" dedi.'DENİZLİ VE AB ÜLKELERİNİN İŞBİRLİĞİNİ GÖRÜŞECEĞİZ'Büyükelçiler adına konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ise ziyarete katılan ülkelerin büyükelçileriyle sanayiciler arasında yeni işbirliği alanlarının çıkacağını ifade ederek, "Bu toplantıda AB ülkeleri ve Denizli arasındaki işbirliğini görüşme fırsatımız olacak. Benimle birlikte gelen birçok AB üye ülkesi büyükelçisi de var. Denizli ile Avrupa ülkeleri arasında yoğun bir ilişki var. Tekstil ve turizm Denizli için önemli birer sektör. Bunun yanında sağlık turizmiyle ilgili projeler de var. Geçen sefer geldiğimde proje onaylanmamıştı. Bu sefer geldiğimde onaylandığını duymaktan çok memnun oldum. Umarım tekstil sektörünün kapasitesinin artırılmasına yönelik bu proje katkı sağlayacaktır" diye konuştu.Heyetler daha sonra basına kapalı olarak soru cevap bölümüne geçti. AB heyeti, geceyi kentte geçirecek ve yarın sabah Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda kahvaltı yaptıktan sonra Laodikya antik kentini gezecek. Ardından Buldan İlçesi'ni ziyaret edecek olan heyet, Hierapolis ve Pamukkale'yi de gezdikten sonra kentten ayrılacak.