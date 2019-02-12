(Görüntülü) 9 yaşındaki Tayyip Mahmut'un enkaz altından kurtarılma anı

Haber: İstanbul



9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar'ın Kartal'da 8 katlı binanın enkazından kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.



Kurtarma sırasında ekipler, Mahmut Tayyip'le sohbet ederek moral vermeye çalıştı. Bir görevli, Trabzonsporlu Mahmut Tayyip'e



"Seni buradan çıkarayım maça götüreceğim" dedi.



Göçükten 9 saat sonra kurtarılan 9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar'ı Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan da ziyaret edip Trabzonspor forması ile futbol topu hediye etmişti.