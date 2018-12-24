(Görüntülü) 89 yaşındaki hayırsever Hacı Ali Rıza Alper, hastaneye ambulans aldı

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS, ) MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki, yenilenen Devlet Hastanesi Acil Servisi'nin açılışı ve ambulansın teslimi düzenlenen törenle yapıldı. Marmaris Devlet Hastanesi Acil Servisi, 89 yaşındaki hayırsever Hacı Ali Rıza Alper tarafından 500 bin lira harcanarak yenilendi. Acil servisteki hasta kapasitesi 2 katına çıkartıldı, yetişkin ve çocuklar için olan bölümler ayrıldı. Eskiden yatarak aynı anda 7 hasta tedavi olabilirken bu sayısı 21'e çıkartıldı. 450 metrekare alana kavuşan acil serviste yanık ünitesinin yanı sıra engelliler için de tuvalet yapıldı. Acil Servis'te 1 olan röntgen cihazı sayısı 3'e, 1 olan tomografi cihazı sayısı da 2'ye çıkartıldı. Alper, hastane için 250 bin liraya bir de tam donanımlı ambulans aldı. Acil Servis'e ve alınan ambulansa hayırsever Alper'in merhum eşi Çoban Ayşe Alper'in adı verildi. Marmaris Devlet Hastanesi'nin yenilenen acil servisi açılışı ve alınan yeni ambulansın teslimi için tören düzenlendi. Törene, Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökçen, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, hayırsever Hacı Ali Rıza Alper ve yakınları, hastane çalışanları ile vatandaşlar katıldı. Ney dinletisi ardından konuşan Marmaris Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Mutlu Arıcan, "Hayırseverimizin katkılarıyla C statüsündeki hastanemiz B statüsü unvanını aldı. 450 metrekare acil servis yenilenerek Muğla'da hiçbir devlet hastanesinde olmayan çocukların bakımı için acil odaları oluşturuldu. Desteklerini esirgemeyen hayırseverimize minnettarız" dedi. Hayırsever Hacı Ali Rıza Alper hastane için aldığı tam donanımlı ambulansın anahtarını Muğla Valisi Esengül Civelek'e teslim etti. Vali Civelek, de hayırlı olmasını dileyerek anahtarı Başhekim Arıcan'a teslim etti. Ardından protokol üyeleri edilen duaların ardından yenilenen acil servisin açılış kurdelesini kesti. Daha sonra açılaşa katılanlar, acil servisi gezip, Başhekim Arıcan'dan bilgi aldı. Hayırsever Hacı Ali Rıza Alper, "Rahmetli eşimin adının yaşatılması benim için çok önemli idi. Acilde yaşanan sıkıntıları görünce destek olma kararı verdim. Dualarınız için teşekkür ederim" dedi.