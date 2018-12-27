(Görüntülü) 82 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR; KARADENİZ, İÇ ANADOLU'YA EĞRİBEL TÜNELİ İLE BAĞLANIYOR

(Görüntülü) 82 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR; KARADENİZ, İÇ ANADOLU'YA EĞRİBEL TÜNELİ İLE BAĞLANIYOR

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