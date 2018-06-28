(Görüntülü) 816 gündür kayıp olan Yasin’in annesi; 'Oğlumun bulunmasını istiyorum'

KONYA'nın Akören ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan 8 yaşındaki Yasin Şahin'den 816 gündür haber alınamadı. Anne Ümmü Şahin (28), "Oğluma kim ne yaptıysa artık bulunmasını istiyorum. Oğlumun yeri hep boş, çocuklarım, Kardeşimiz nerede?' diye hep ağlıyor." dedi. Akören'e bağlı, daha önce köy statüsünde olan Belkuyu Mahallesi'nde oturan Ümmü-Yavuz Şahin (38) çiftinin 5 çocuğundan, Belkuyu Anaokulu öğrencisi Yasin, 4 Nisan 2016 tarihinde okuldan döndükten sonra evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aynı gün, Yasin'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları jandarma, AFAD ve köylüler tarafından aralıksız sürdürüldü. Çalışmalar kapsamında evin çevresi, su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar, mağaralar, ağaç ve çalılıkların dipleri arama ekipleri tarafından kontrol edildi. Çalışmalarda askeri helikopter ve AFAD'ın insansız hava aracı da kullanıldı. Mahalle yakınındaki Çarşamba Çayı ve aktığı Apa Gölü girişinde, Mersin'den gelen dalgıç polisler tarafından sonar cihazlarıyla arama yapıldı. Aramalarda, Yasin Şahin'in izine rastlanmadı. 80 kilometrelik alanda yapılan arama çalışmalarının sonuçsuz kalması üzerine Akören Kaymakamlığı tarafından 24 gün süren arama çalışmaları sonlandırıldı.



'816 GÜNDÜR HABER YOK'



Oğlunun kaybolmasının üzerinden 816 gün geçtiğini belirten anne Şahin, oğlunun bulunup kardeşlerinin yanına getirilmesini istedi. Şahin, şöyle konuştu:



"Ben oğlumun daha çok aranmasını istiyorum. Bulunmasını, kardeşlerinin yanına getirilmesini istiyorum. Dördü yanımda bir tek oğlum eksik. Bayram gelip geçiyor, yok. Yeri hep boş. Oğluma kim ne yaptıysa, onların bulunmasını istiyorum. Yokluğu kötü. Yokluğunda çocuklarımda bizde kötü etkileniyoruz. Gündüzümüz gece oluyor. Evlat bu, atsan atılmaz satsan satılmaz. Canından bir can. Şurada köpekler var, kediler var; onlar bile yavrularını atıp satmıyor. İnsan yavrusunu atıp satar mı? Bizim çocuğumuz o yaşa kadar güçlükle geldi. Oğluma kim ne yaptı bilen yok. Kardeşleri her gün ağlıyor. Herkesin kardeşi yanında bizim ki niye yok diye. Herkesin kardeşiyle okulda oynuyor bizimki niye yok diye ağlıyorlar. Bayram geldi geçti bizim kardeşimiz niye yok deyip ağlıyorlar. Ben buna dayanamıyorum, artık olmuyor."



BULUNMASI İÇİN YENİDEN ÇALIŞMA BAŞLATILDI



İçişleri Bakanlığı'ndan yurt genelindeki kayıp çocuklarla ilgili dün açıklama yapıldı. Açıklamada, Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir ile Konya'da kaybolan Yasin Şahin'in bulunması için İçişleri Bakanlığı'nca arama faaliyetlerini sürdüren ekiplere takviye olarak jandarma ve emniyet birimlerinden 20 personelin görevlendirildiği, kayıp çocuklarla ilgili arama çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda dün 4 polis memurunu gelip, aile ile görüşme yaptığı ve arama çalışmalarının yeniden başlayacağı öğrenildi.