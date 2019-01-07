(Görüntülü) 8 yıldır sahipsiz hayvanları besliyor

Bülent DİKTEPE KARABÜK,()Karabük'te, Nebahat Demirhan, 8 yıldır haftanın iki günü ormanda bulunan sahipsiz köpekleri besleyerek, hayvanların hayatta kalmasını sağlıyor. Kentte yayın yapan yerel bir radyonun müdürlük görevini yapan Nebahat Demirhan, 8 yıldır kendi bütçesiyle aldığı mama ve tavuk etini sahipsiz hayvanların yaşadığı ormanlık bölgelerde belli noktalara bırakıyor. Nebahat Demirhan, aynı zamanda hasta olan köpekleri de tedavileri için veterinere götürüyor. Demirhan, Karabük'ü Ovacık ilçesine bağlayan yol üzerinde ormanlık alanlardaki sahipsiz köpekleri zorlu kış şartlarında beslemeye devam ediyor. Otomobilinden inince sahipsiz köpeklerin koşarak yanına geldiği söyleyen Demirhan, Ormana atılan hayvanlar bunlar. Haftanın 2 günü gelip yol kenarlarında elimizden geldiği imkanlar dahilinde besliyoruz. Bizi görünce çok seviniyorlar, arkamızdan koşuyorlar. Normalde hiç gözükmezler ama ben buraya ayak bastığımda hepsi görünüyor. 8 senedir düzenli olarak haftanın 2 günü geliyorum. Elimden geldiği kadar yardım ediyorum. Mama desteğinde bulunacak vatandaşlarımız olursa çok memnun oluruz. dedi.