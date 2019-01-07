(Görüntülü) 78 model traktörü baştan yarattı

Hasan BOZBEY ORHANGAZİ (Bursa),() BURSA'nın Orhangazi ilçesinde bebe giyim mağazası işleten antika eşya meraklısı Umut Yavuz (38), yaşlı bir çiftçiden hurda halde bulduğu 1978 model ?Başak 12? traktörünü tepeden tırnağa yenileyerek yeniden çalıştırdı. Türkiye'de, 1978 yılında ilk kez tamamen yerli olarak üretilen 'Başak 12 ' marka traktörü yaşlı bir çiftçiden hurda halde satın alan Umut Yavuz, traktörü tepeden tırnağa tüm parçalarını orijinaline uygun bir şekilde tamamlayıp yeniden çalışır hale getirdi. Türkiye'de ilk olarak 1914 yılında planlanan eski başbakanlardan Prof.Dr.Necmettin Erbakan tarafından 1960'lı yıllarda yeniden planlaması yapılarak üretimine başlanan Başak 12 traktörü yaşadığı mahalledeki yaşlı bir çiftçiden hurda halde alan bebe giyim mağazası sahibi Umut Yavuz, traktörü tepeden tırnağa yenileyerek çalışır bir hale getirdi. MİLLİ VE YERLİ Ağustos ayında başladığı Başak 12 traktörünü yenileme sürecini anlatan Umut Yavuz, antikaya merakı olduğunu belirterek, ?Başak 12'yi yaşadığım mahallede yaşlı bir çiftçi amcadan hurda halde aldık. Ağustos ayından itibaren traktörü toplamak için uğraştık. Çocukluğumuzdan beri hayalini kurduğumuz bir traktördü. Son zamanlarda ilerleyen yerli akımı da beni biraz teşvik etti. Yüzde 100 yerli, yüzde 100 Türk olan bir motorun yeniden hayata geçirilmesi gerektiğini düşündük. O yüzden böyle bir çalışma yaptıkö dedi. Umut Yavuz, motoru eline aldıktan sonra ilk iş eksik parçalarını tespit etmek olduğunu belirterek, ?Bir yandan eksik parçaları temin için uğraştık, diğer yandan eskiyen parçaların onarımını yaptık. Yerinden sökülüp temizlenmesi, orijinal renklerin belirlenmesi, montaj ve boya süreci, mekanik kısmının belirlenmesi sonrasında orijinaline sadık kalarak en iyi şekilde yapmaya çalıştık dedi. Boş zamanlarında traktör ile uğraştığını belirten Umut Yavuz, Benim için keyifli de bir zaman oldu. İnsanların ilgisini çekti. Yerliye olan ilgi, motivasyon sağlamış oldu. 1978 model bir traktör ve üzerinde montaj yaparken farkettik ki üretilen 105?inci traktör. Bizim için çok güzel oldu. Gençlerimize sunmak adına da hoş bir şey olduğunu düşünüyorum diye konuştu.