(Görüntülü) 70 yaşında, 3 kursa gidiyor, şiir yazıyor

Kahramanmaraş'ta 4 çocuk, 12 torunu olan Saadet Nalcı (70) sabahları bilgisayar, öğleleri ahşap boyama, akşamları ise diksiyon kursuna gidiyor. Boş zamanlarında tiyatroya ve kütüphaneye gittiğini belirten Nalcı, yazdığı 33 şiiri kitaplaştırmak istiyor.

İlkokul 3'üncü sınıftan sonra okula gitmeyen Saadet Nalcı, eşi yıllar önce kendisini terk ettiği için 4 çocuğunu evlendirdikten sonra 45 metrekarelik evinde yalnız yaşamaya başladı. Boş oturmayı sevmeyen Nalcı, kendini geliştirmek adına sabahları bilgisayar kursuna, öğleleri ahşap boyama kursuna, akşamları da diksiyon kursuna gidiyor.

'SEVİYORUM YA, HAYAT BAMBAŞKA'

Sosyal hayatı çok sevdiğini, her anı doldu dolu yaşamayı isteyen Nalcı, Günlerimi evde geçirseydim şimdiye çoktan çökmüştüm. Sosyal hayatı seviyorum. Bilmek, öğrenmek çok güzel bir şey. Bilmenin, öğrenmenin yaşı yoktur. Tiyatroya da giderim, kültür merkezlerinde verilen konserlere de. Kütüphanelere gidip kitap okuyorum. Seviyorum ya, hayat bambaşka. Her şeye rağmen hayat çok güzel. Hayatta hiçbir şeye de küsmüyorum dedi.

ŞİİRLERİNİ KİTAPLAŞTIRMAK İSTİYOR

Kıraathaneye de giderek burada kitap okumayı ve diğer arkadaşlarıyla yorumlamayı sevdiğini söyleyen Nalcı, aynı zamanda şiir de yazıyor. 30 yaşında yazmaya başladığı şiirlere bir müddet ara verdikten sonra geçen yıl tekrar yazmaya başladığını kaydeden Nalcı, şiirlerini kitaplaştırmak istediğini ancak maddi imkanı olmadığı için bunu yapamadığını belirterek, Arkadaşlarım şiirlerimi beğendiler ve kitap çıkarmamı tavsiye ettiler. Kitap fuarına gittim birçok şairle tanıştım. Bana kitap hediye ettiler. Şiirlerimin hikayelerini yazmayı düşünüyorum. Gördüğüm, dinlediğim insanların hikayelerini, derlemelerini yazmak isterim. Şiirlerimi kitaplaştırmak istiyorum. Bunun için İl kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne de başvurdum ve gerekli işlemleri yaptırdım. Yeterli bütçem olduğunda kitabımı da çıkartacağım dedi.