(Görüntülü) 66 yıl sonra madalyasına kavuşan Kore gazisi hayatını kaybetti

KARS'ın Kağızman ilçesinde şeref madalyasına 66 yıl sonra kavuşan Kore gazisi Sertif Abaylı (87), hayatını kaybetti. Kağızman'ın Kümbet Mahallesi'nde oturan Sertif Abaylı, 19 yaşında vatani görevini yaparken Birleşmiş Milletler kararı ile Türkiye'den Kore'ye 25 Eylül 1950 tarihinde giden taburda yer aldı. Kuzey Kore birliklerinin püskürtülmesinde önemli rol oynayan Türk askerinin kahramanlık destanı, Güney Kore Cumhuriyeti tarafından unutulmadı. Dönemin Kağızman Kaymakamı Musa Üçgül ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kars Şube Başkanı Yüksel Öztürk'ün girişimleri sonucu Güney Kore Cumhuriyeti tarafından 66 yıl sonra gönderilen 'şeref madalyası' Kore Gazisi Sertif Abaylı'ya 2016 yılında takdim edildi. Kore'de 3 kurşun yarası almasına rağmen 15 günlük tedavi ile tekrar savaşa katıldığı belirtilen 7 çocuk babası Sertif Abaylı, dün hayatını kaybetti. Kore Gazisi Sertif Abaylı için bugün Kağızman Merkez Camisi'nde tören düzenlendi. Öğlen vakti kılınan cenaze namazına, Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Seçkin Tarakçı ve Başsavcı Oğuz Çolpa, gazinin yakınları ve ilçe halkı katıdı. Sertif Abaylı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Göksügüzel Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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